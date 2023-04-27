Четыре причины поливать свеклу соленой водой

Опытные садоводы поливают свеклу соленой водой. И для этого есть много причин. Рассказываем, как и зачем поливать свеклу соленой водой.

Свеклу поливают соленой водой для того:

Чтобы улучшить вкусовые качества корнеплода. Подкормка свеклы соленой водой повышает сахаристость свеклы – после полива корнеплоды становятся слаще и вкуснее. Для обогащения почвы полезными веществами. Пищевая соль состоит из двух микроэлементов, необходимых всем живым организмам – хлору и натрию. Эти вещества включаются в состав комплексных удобрений. их избыток может губительно отразиться на растении, если переборщить с удобрениями, а в составе соленой воды никогда не навредят. Для отпугивания вредителей. Если обработать свеклу соленой водой, это защитит растение от тли, блошек, гусеницы. С целью обеззараживания почвы. Соль является природным антисептиком, убивающим вредные микроорганизмы, поэтому полив соленой водой принесет только пользу.

Когда поливать свеклу соленой водой

Эксперты рекомендуют за один вегетационный период полить свеклу три раза. Первую подкормку сделать как только появятся первые листики. Во второй раз полить свеклу, когда образуется корнеплод и появится над поверхностью земли. Третий раз рекомендуется полить растение через две недели после второй подкормки, как минимум за пару недель до уборки урожая.

Всегда поливать грядки с любой растительностью нужно рано утром или после заката.

Как правильно сделать соленый раствор для подкормки свеклы

Одну столовую ложку соли, не йодированную, развести в небольшом количестве теплой воды, чтобы она растворилась. Затем влить этот раствор в ведро с водой на 10 л и хорошо перемешать. При желании можно добавить один литр золы. Такой водой нужно поливать свеклу и почву вокруг нее.

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