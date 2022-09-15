Зеленский попал в ДТП: детали

Президента осмотрел врач, обстоятельства аварии устанавливаются.
Кортеж президента Владимира Зеленского ночью попал в ДТП в Киеве.
Об этом рассказал спикер главы государства Сергей Никифоров.
По его словам, произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения.
Медики, сопровождающие Зеленского, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете "скорой".
Президента осмотрел врач, серьезных повреждений у него не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.
Напомним, что Зеленский посетил только что освобожденный от оккупантов Изюм (фото).
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