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Зеленский попал в ДТП: детали

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Зеленский попал в ДТП: детали

Фото: Офис президента Украины

Президента осмотрел врач, обстоятельства аварии устанавливаются.

Кортеж президента Владимира Зеленского ночью попал в ДТП в Киеве.

Об этом рассказал спикер главы государства Сергей Никифоров.

По его словам, произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения.

Медики, сопровождающие Зеленского, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете "скорой".

Президента осмотрел врач, серьезных повреждений у него не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.

Напомним, что Зеленский посетил только что освобожденный от оккупантов Изюм (фото).

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