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Зеленський потрапив у ДТП: деталі

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Зеленський потрапив у ДТП: деталі

Фото: Офіс президента України

Президента оглянув лікар, обставини аварії встановлюються.

Кортеж президента Володимира Зеленського вночі потрапив у ДТП у Києві.

Про це розповів речник глави держави Сергій Никифоров.

За його словами, сталося зіткнення легковика з автівкою президента України та машинами супроводу.

Медики, що супроводжують Зеленського, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті "швидкої".

Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень у нього не виявлено. Усі обставини ДТП з'ясують правоохоронці.

Нагадаємо, що Зеленський відвідав щойно звільнений від окупантів Ізюм (фото).

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