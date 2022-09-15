Зеленський потрапив у ДТП: деталі

Президента оглянув лікар, обставини аварії встановлюються.
Кортеж президента Володимира Зеленського вночі потрапив у ДТП у Києві.
Про це розповів речник глави держави Сергій Никифоров.
За його словами, сталося зіткнення легковика з автівкою президента України та машинами супроводу.
Медики, що супроводжують Зеленського, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті "швидкої".
Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень у нього не виявлено. Усі обставини ДТП з'ясують правоохоронці.
Нагадаємо, що Зеленський відвідав щойно звільнений від окупантів Ізюм (фото).
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