Кривой Рог атаковали дроны: стали известны последствия

Атака дронами «Шахед» / © ТСН.ua

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Кривой Рог утром 17 июля атаковали российские беспилотники. В городе возникли пожар, повреждения и пострадала женщина.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Из-за ударов дронами по Кривому Рогу возник пожар, который уже потушили спасатели. В городе пострадала 43-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте.

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Возле места попадания в Центрально-Городском районе разворачивается штаб помощи людям. Он будет расположен в укрытии ближайшей школы. Вилкул отметил, что визуально это видно, местные поймут.

«Через полчаса там будут строительные материалы (ОСБ, пленка, рельсы и другие), будут приниматься заявления на материальную помощь от города. Идет ликвидация последствий», — сообщил председатель Совета обороны.

Напомним, 17 июля около 9:00 в Кривом Роге прогремел взрыв. Вилкул проинформировал, что город атакуют российские беспилотники.

К слову, ночью российская армия атаковала дронами Днепр. Там погиб один человек, еще пять человек пострадали. Возникло несколько пожаров, получили повреждения предприятия.

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