Призер Олимпийских игр погиб от удара молнии

Аудун Гренвольд / © Associated Press

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Бронзовый призер Олимпийских игр-2010 в Ванкувере в ски-кроссе Аудун Гренвольд погиб в результате удара молнии в возрасте 49 лет.

Трагическую новость сообщает CNN.

"То, что началось с отличных летних каникул, закончилось в прошлую субботу тем, что тебя ударила молния, когда мы были в нашем коттедже. Несмотря на то, что тебе быстро оказали помощь и доставили в больницу, ты умер от полученных травм прошлой ночью", – написала жена спортсмена в Facebook.

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Отметим, что у Гренвольда остались жена и трое детей.

Аудун был членом сборной Норвегии по горнолыжному спорту, а затем перешел во фристайл и ски-кросс.

Кроме "бронзы" Олимпиады-2010, он также в ски-кроссе завоевал бронзовую медаль чемпионата мира-2005 и стал победителем общего зачета Кубка мира 2007 года.

Через несколько месяцев после Олимпийских игр-2010 норвежец завершил карьеру и стал работать тренером.

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