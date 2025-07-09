Мексиканский боксер умер спустя несколько часов после проигранного боя

Педро Антонио Родригес / © marca.com

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Мексиканский боксер Педро Антонио Родригес умер спустя несколько часов после своего поединка.

Об этом сообщает Marca.

37-летний боксер был найден мертвым в своем гостиничном номере на следующее утро после боя с 21-летним американцем Филиппом Велле, который состоялся в Финиксе (США).

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Поединок завершился поражением Родригеса единогласным решением судей.

После боя мексиканец вернулся в свой гостиничный номер и договорился пойти на ужин с другими боксерами. Однако он так и не появился в вестибюле гостиницы. Тело боксера нашли на следующее утро в его номере. Полиция расследует причины его смерти.

Родригес также работал в Мексиканском институте социального обеспечения (IMSS).

На его счету 15 побед (7 – нокаутом), 26 поражений и три ничьих на профессиональном ринге.

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