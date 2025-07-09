- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 444
- Время на прочтение
- 1 мин
Мексиканский боксер умер спустя несколько часов после проигранного боя
Педро Антонио Родригес был найден мертвым в своем гостиничном номере.
Мексиканский боксер Педро Антонио Родригес умер спустя несколько часов после своего поединка.
Об этом сообщает Marca.
37-летний боксер был найден мертвым в своем гостиничном номере на следующее утро после боя с 21-летним американцем Филиппом Велле, который состоялся в Финиксе (США).
Поединок завершился поражением Родригеса единогласным решением судей.
После боя мексиканец вернулся в свой гостиничный номер и договорился пойти на ужин с другими боксерами. Однако он так и не появился в вестибюле гостиницы. Тело боксера нашли на следующее утро в его номере. Полиция расследует причины его смерти.
Родригес также работал в Мексиканском институте социального обеспечения (IMSS).
На его счету 15 побед (7 – нокаутом), 26 поражений и три ничьих на профессиональном ринге.
Ранее сообщалось, что футболист "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота вместе со своим братом погиб в ДТП.