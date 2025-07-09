МИД подтвердил гибель украинки Марии Бугаевой, которая пропала в Италии

МИД

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В Италии обнаружили мертвой 18-летнюю украинку Марию Бугаеву, которая пропала без вести 4 июля.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Украины.

Генеральное консульство Украины в Неаполе сообщило об обнаружении тела украинской гражданки 2007 года рождения. Девушка пропала 4 июля, а уже 8 июля ее тело было найдено в городе Каровиньо, регион Апулия.

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По предварительным данным местных властей, основной версией причин смерти является самоубийство. Однако официальная идентификация тела пока еще продолжается, и окончательные выводы относительно обстоятельств трагедии еще не сделаны.

Украинские консулы обратились с запросами в местные правоохранительные органы и органы власти Каровиньо, чтобы выяснить все детали инцидента. Учреждение также сообщило, что уже установлена связь с матерью погибшей.

Генконсульство Украины в Неаполе держит это дело на особом контроле и сотрудничает с итальянскими следственными органами. Больше официальной информации будет предоставлено после завершения экспертиз и получения результатов идентификации.

Напомним, ранее мы писали о том, что девушка вместе с однокурсниками из Братиславского университета проходила стажировку в одном из туристических заведений префектуры Бриндизи. Она вышла из отеля, где жила, без телефона и паспорта и исчезла.

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