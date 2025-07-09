Атака по Запорожью: что сейчас происходит в городе после массированных обстрелов (видео)

Война в Украине / © ТСН

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В Запорожье приходят в себя после атаки российских «Шахедов», которая произошла 7 июля. Несколько российских железяк попали по частному сектору, университету и областному ТЦК. Двадцать человек, среди которых двое военных роты охраны, пострадали.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Киры Овес.

В Запорожье целью оккупантов стал университет «Запорожская политехника». Разрушены два корпуса с дорогостоящим специализированным оборудованием, разбиты общежития.

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Последствия атаки по Запорожью

«Попадание вражеского БПЛА вызвало пожар нашей кровли, разрушены стены, перекрытия в этом корпусе, очень сильно также пострадал наш 4 корпус там, где есть машинные залы и расположено производственное оборудование. Будем проводить экспертизу, принимать решение о возможности дальше восстанавливать часть этого помещения», — говорит ректор Запорожского национального университета «Запорожская политехника» Виктор Грешта.

В момент ударов в учебном заведении были преподаватели и лаборанты, они успели добежать до укрытия. Сейчас спасатели демонтируют плиты, а студенты и преподаватели расчищают от обломков и стекла побитые аудитории и помещения.

Тогда в результате российского террора пострадали 20 человек, среди них двое военных из роты охраны ТЦК — это ребята, которых перевели с фронта после ранений. На местах попаданий занялись масштабные пожары, их укрощали более сотни спасателей.

Российские дроны также ударили и по частному сектору. Оккупанты разрушили дом Ирины. У женщины сотрясение мозга, а в доме разбито все, окна, двери, потолок посыпался в комнату. Семья ночует у родственников. Утром же возвращаются домой, чтобы разобрать обломки и хоть что-то восстановить. Ирина до сих пор с ужасом вспоминает то страшное утро.

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«Я видела, что летят „Шахеды“, а у меня кошки и котята, я их начала собирать и не добежала, меня кирпичом вот сюда ударило, потолок на меня упал, голова разбита, кровь! даже сейчас мне плохо, но я все равно прихожу», — говорит Ирина Корж.

У женщины двадцать котов, одна пушистая погибла, еще двое обгорели. Часть усачей удалось отыскать, но им сейчас негде жить. Женщина пытается хотя бы кого-то из усачей пристроить.

В целом в результате ударов российских дронов разбито более трех десятков частных и многоквартирных домов, общежития, коммунальные и образовательные объекты.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 6:00 новости 9 июля. МАССОВАННАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ АТАКА! Воздушная тревога продолжалась ВЕСЬ НОЧЬ!

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