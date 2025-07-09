Маломуж назвал главные цели Путина на фронте: РФ готовит масштабный прорыв

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Российские войска продолжают активно действовать по нескольким направлениям фронта — в частности, на Сумщине, Донетчине и Луганщине. Самая острая ситуация сложилась возле Сум, где РФ сосредоточила около 55 тысяч военных, а также технику, артиллерию и ударные группы.

Об этом в интервью Freeдом сказал Николай Маломуж, генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.).

Целью агрессора является оцепление города Сумы, создание угрозы прорыва и психологическое давление на украинское руководство и западных партнеров.

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«Задача — подойти к Сумам, окружить город и нанести удар по областному центру. Мы уже сорвали эти планы — провели контрудары, отвергли врага, создали укрепленные районы нетрадиционного типа», — рассказал Маломуж в интервью Freeдом.

Наибольшая активность наблюдается в районе Юнаковки. Российские подразделения пытаются действовать с обоих флангов с юга и севера, создавая ударные «клины» и ища слабые места в обороне. Впрочем, ВСУ уже приспособились к тактике противника.

«Враг использует танки, квадроциклы, мотоциклетные группы, небольшие отряды спецназначения. Но мы маневрируем, перемещаем войска, адаптируемся. И главное — начали уничтожать врага еще на подходе с помощью артиллерии, ракетных систем и дронов», — подчеркнул генерал.

По его словам, Сумщина превратилась в поле тяжелого боя: армия РФ применяет дальнобойную артиллерию и ракетные системы, бьет по самому городу Сумы и населенным пунктам области, терроризируя мирное население. В ответ украинская сторона развернула полноценную систему огневого поражения.

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Не менее напряженная ситуация на Лиманском направлении, где россияне проводят до 30 атак каждый день, пытаясь прорвать оборону с севера и юга, закрепиться на местности и создать основание для наступления. Но украинские подразделения эффективно отражают атаки, нанося врагу значительные потери.

Также россияне сосредоточили усилия на Покровском направлении — по словам генерала, именно там противник пытается либо полностью оцепить украинские силы, либо принудить к уходу.

«Потери врага в этом направлении — до 600 человек в сутки. Но мы держим позиции, проводим активные операции, не давая врагу закрепиться», — отметил Маломуж.

Удары также подвергаются району Угледара, где россияне пытаются создать предпосылки для наступления с юга, расширяя кольцо вокруг Покровского сектора.

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На Запорожском направлении РФ планировала сосредоточить группировку до 100 тысяч человек, однако эти намерения были сорваны.

На Слобожанщине и вокруг Харькова также наблюдаются до 6-7 атак каждый день. По оценкам украинского командования, это попытки отвлечь внимание и выявить слабые места, а не масштабное наступление.

«Это маневры с целью проверить, не опрокинули ли мы силы на другие участки. Но перспектив у них нет», — констатирует генерал.

Отдельная цель российской военной активности — создать видимость успеха. В частности, чтобы влиять на переговорные процессы на международном уровне, в частности в Стамбуле, или оказывать давление на политиков в США.

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«Эта часть стратегии — показать, что Россия якобы наступает, имеет инициативу получить преимущество на дипломатическом фронте. Но мы держим позиции по всем направлениям. Реальных успехов у врага нет», — подчеркнул генерал Маломуж.

Напомним, украинские Силы обороны добились тактического успеха на севере Сумской области, осуществив серию эффективных контратак.

По данным военного аналитика Константина Машовца, украинские войска также закрепились в направлении Константиновки и продвинулись восточнее Алексеевки. Кроме того, наши силы вошли в Новониколаевку, укрепив свои позиции в этом секторе фронта.

Частично эту информацию подтверждают и источники со стороны врага: 8 июля российский военкор сообщил, что ВСУ зашли в Кондратовку с северо-запада, а в Алексеевку с северо-востока. По его словам, украинские силы взяли под контроль центр и север Кондратовки, а также перерезали важную логистическую артерию между Новониколаевкой и Владимировкой, чем существенно усложнили обеспечение оккупационных войск.

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