- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 474
- Час на прочитання
- 1 хв
Мексиканський боксер помер через кілька годин після програного бою
Педро Антоніо Родрігес був знайдений мертвим у своєму готельному номері.
Мексиканський боксер Педро Антоніо Родрігес помер через кілька годин після свого поєдинку.
Про це повідомляє Marca.
37-річний боксер був знайдений мертвим у своєму готельному номері наступного ранку після бою з 21-річним американцем Філіпом Велле, який відбувся у Фініксі (США).
Поєдинок завершився поразкою Родрігеса одноголосним рішенням суддів.
Після бою мексиканець повернувся до свого готельного номеру і домовився піти на вечерю з іншими боксерами. Однак він так і не з'явився у вестибюлі готелю. Тіло боксера знайшли наступного ранку у його номері. Наразі поліція розслідує причини його смерті.
Родрігес також працював у Мексиканському інституті соціального забезпечення (IMSS).
На його рахунку 15 перемог (7 – нокаутом), 26 поразок і три нічиї на професійному рингу.
Раніше повідомлялося, що футболіст "Ліверпуля" та збірної Португалії Діогу Жота разом зі своїм братом загинув у ДТП.