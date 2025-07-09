Мексиканський боксер помер через кілька годин після програного бою

Педро Антоніо Родрігес / © marca.com

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Мексиканський боксер Педро Антоніо Родрігес помер через кілька годин після свого поєдинку.

Про це повідомляє Marca.

37-річний боксер був знайдений мертвим у своєму готельному номері наступного ранку після бою з 21-річним американцем Філіпом Велле, який відбувся у Фініксі (США).

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Поєдинок завершився поразкою Родрігеса одноголосним рішенням суддів.

Після бою мексиканець повернувся до свого готельного номеру і домовився піти на вечерю з іншими боксерами. Однак він так і не з'явився у вестибюлі готелю. Тіло боксера знайшли наступного ранку у його номері. Наразі поліція розслідує причини його смерті.

Родрігес також працював у Мексиканському інституті соціального забезпечення (IMSS).

На його рахунку 15 перемог (7 – нокаутом), 26 поразок і три нічиї на професійному рингу.

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