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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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474
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Мексиканський боксер помер через кілька годин після програного бою

Педро Антоніо Родрігес був знайдений мертвим у своєму готельному номері.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Педро Антоніо Родрігес

Педро Антоніо Родрігес / © marca.com

Мексиканський боксер Педро Антоніо Родрігес помер через кілька годин після свого поєдинку.

Про це повідомляє Marca.

37-річний боксер був знайдений мертвим у своєму готельному номері наступного ранку після бою з 21-річним американцем Філіпом Велле, який відбувся у Фініксі (США).

Поєдинок завершився поразкою Родрігеса одноголосним рішенням суддів.

Після бою мексиканець повернувся до свого готельного номеру і домовився піти на вечерю з іншими боксерами. Однак він так і не з'явився у вестибюлі готелю. Тіло боксера знайшли наступного ранку у його номері. Наразі поліція розслідує причини його смерті.

Родрігес також працював у Мексиканському інституті соціального забезпечення (IMSS).

На його рахунку 15 перемог (7 – нокаутом), 26 поразок і три нічиї на професійному рингу.

Раніше повідомлялося, що футболіст "Ліверпуля" та збірної Португалії Діогу Жота разом зі своїм братом загинув у ДТП.

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Дата публікації
Кількість переглядів
474
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