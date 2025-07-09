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- Війна
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Передавав локації українських військових на Харківщині: СБУ затримала 22-річного інформатора
Харків’янина затримали за співпрацю з російськими спецслужбами. Він передавав ворогу дані про розташування українських військ поблизу Ізюма.
Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Харкові 22-річного працівника аграрного підприємства, який передавав російським спецслужбам координати позицій Сил оборони на Ізюмському напрямку.
Деталі розповіли у пресслужбі СБУ.
За даними слідства, чоловік почав співпрацю з ворогом після контакту через Telegram-канал із пропозиціями “легкого заробітку”. Після вербування він отримував завдання від кураторів — перевіряти конкретні локації та надсилати звіти з точними координатами.
Під виглядом поїздок по регіону інформатор фіксував розташування українських військ і наносив позначки на Google Maps. Зібрані дані передавав через анонімний чат у месенджері. За попередніми даними, ці координати могли бути використані для підготовки ворожих обстрілів і штурмів на Харківщині.
Зловмисника затримали за місцем проживання. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.
Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК України — несанкціоноване поширення інформації про розташування або переміщення ЗСУ. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.
СБУ завершила досудове розслідування, справу передано до суду.
Операцію провели контррозвідники СБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Нагадаємо, раніше СБУ затримала на Сумщині агента ФСБ — колишнього військовослужбовця, який після звільнення зі служби 2023 року погодився на співпрацю з російською розвідкою.