Передавав локації українських військових на Харківщині: СБУ затримала 22-річного інформатора

Передавав локації українських військових через месенджер.

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Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Харкові 22-річного працівника аграрного підприємства, який передавав російським спецслужбам координати позицій Сил оборони на Ізюмському напрямку.

Деталі розповіли у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, чоловік почав співпрацю з ворогом після контакту через Telegram-канал із пропозиціями “легкого заробітку”. Після вербування він отримував завдання від кураторів — перевіряти конкретні локації та надсилати звіти з точними координатами.

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Під виглядом поїздок по регіону інформатор фіксував розташування українських військ і наносив позначки на Google Maps. Зібрані дані передавав через анонімний чат у месенджері. За попередніми даними, ці координати могли бути використані для підготовки ворожих обстрілів і штурмів на Харківщині.

Зловмисника затримали за місцем проживання. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК України — несанкціоноване поширення інформації про розташування або переміщення ЗСУ. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

СБУ завершила досудове розслідування, справу передано до суду.

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Операцію провели контррозвідники СБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на Сумщині агента ФСБ — колишнього військовослужбовця, який після звільнення зі служби 2023 року погодився на співпрацю з російською розвідкою.