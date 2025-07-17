Призер Олімпійських ігор загинув від удару блискавки

Аудун Гренвольд / © Associated Press

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Бронзовий призер Олімпійських ігор-2010 у Ванкувері в скікросі Аудун Гренвольд загинув внаслідок удару блискавки у віці 49 років.

Трагічну новину повідомляє CNN.

"Те, що почалося з чудових літніх канікул, закінчилося минулої суботи тим, що тебе вдарила блискавка, коли ми були в нашому котеджі. Незважаючи на те, що тобі швидко надали допомогу і доправили до лікарні, ти помер від отриманих травм минулої ночі", – написала дружина спортсмена в Facebook.

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Зазначимо, що у Гренвольда залишилися дружина і троє дітей.

Аудун був членом збірної Норвегії з гірськолижного спорту, а потім перейшов у фрістайл і скікрос.

Крім "бронзи" Олімпіади-2010, він також у скікросі завоював бронзову медаль чемпіонату світу-2005 року і став переможцем загального заліку Кубка світу 2007 року.

Через кілька місяців після Олімпійських ігор-2010 норвежець завершив кар'єру й почав працювати тренером.

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