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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
457
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Призер Олімпійських ігор загинув від удару блискавки

Аудун Гренвольд став жертвою нещасного випадку.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Аудун Гренвольд

Аудун Гренвольд / © Associated Press

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2010 у Ванкувері в скікросі Аудун Гренвольд загинув внаслідок удару блискавки у віці 49 років.

Трагічну новину повідомляє CNN.

"Те, що почалося з чудових літніх канікул, закінчилося минулої суботи тим, що тебе вдарила блискавка, коли ми були в нашому котеджі. Незважаючи на те, що тобі швидко надали допомогу і доправили до лікарні, ти помер від отриманих травм минулої ночі", – написала дружина спортсмена в Facebook.

Зазначимо, що у Гренвольда залишилися дружина і троє дітей.

Аудун був членом збірної Норвегії з гірськолижного спорту, а потім перейшов у фрістайл і скікрос.

Крім "бронзи" Олімпіади-2010, він також у скікросі завоював бронзову медаль чемпіонату світу-2005 року і став переможцем загального заліку Кубка світу 2007 року.

Через кілька місяців після Олімпійських ігор-2010 норвежець завершив кар'єру й почав працювати тренером.

Раніше повідомлялося, що індійську тенісистку застрелив власний батько.

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Дата публікації
Кількість переглядів
457
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