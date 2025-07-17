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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Кривий Ріг атакували дрони: стали відомі наслідки

Після ранкової атаки дронів на Кривий Ріг у місті фіксуються руйнування, місцевим жителям надається допомога.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака дронами «Шахед»

Атака дронами «Шахед» / © ТСН.ua

Новина була доповнена додатковими матеріалами

Кривий Ріг вранці 17 липня атакували російські безпілотники. У місті виникли пожежа, пошкодження і постраждала жінка.

Про це повідомили очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Через удари дронами по Кривому Рогу виникла пожежа, яку вже загасили рятувальники. У місті постраждала 43-річна жінка. Їй надали допомогу на місці.

Біля місця влучання у Центрально-Міському районі розгортається штаб допомоги людям. Він буде розташований в укритті найближчої школи. Вілкул зазначив, що візуально це видно, місцеві зрозуміють.

«Через пів години там будуть будівельні матеріали (ОСБ, плівка, рейки та інші), прийматимуться заяви на матеріальну допомогу від міста. Йде ліквідація наслідків», — повідомив голова Ради оборони.

Нагадаємо, 17 липня близько 9:00 у Кривому Розі пролунав вибух. Вілкул поінформував, що місто атакують російські безпілотники.

До слова, вночі російська армія атакувала дронами Дніпро. Там загинула одна людина, ще п’ятеро осіб постраждали. Виникло кілька пожеж, зазнали пошкоджень підприємства.

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