Кривий Ріг атакували дрони: стали відомі наслідки

Атака дронами «Шахед» / © ТСН.ua

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Кривий Ріг вранці 17 липня атакували російські безпілотники. У місті виникли пожежа, пошкодження і постраждала жінка.

Про це повідомили очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Через удари дронами по Кривому Рогу виникла пожежа, яку вже загасили рятувальники. У місті постраждала 43-річна жінка. Їй надали допомогу на місці.

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Біля місця влучання у Центрально-Міському районі розгортається штаб допомоги людям. Він буде розташований в укритті найближчої школи. Вілкул зазначив, що візуально це видно, місцеві зрозуміють.

«Через пів години там будуть будівельні матеріали (ОСБ, плівка, рейки та інші), прийматимуться заяви на матеріальну допомогу від міста. Йде ліквідація наслідків», — повідомив голова Ради оборони.

Нагадаємо, 17 липня близько 9:00 у Кривому Розі пролунав вибух. Вілкул поінформував, що місто атакують російські безпілотники.

До слова, вночі російська армія атакувала дронами Дніпро. Там загинула одна людина, ще п’ятеро осіб постраждали. Виникло кілька пожеж, зазнали пошкоджень підприємства.

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