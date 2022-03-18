На АЗС возле Макарова задержали группу мародеров: фото

Злоумышленниками оказались семеро жителей населенных пунктов Бучанского и Фастовского районов.

На АЗС вблизи Макарова в Киевской области задержали группу мародеров.

Семь злоумышленников разбили витрину автозаправочной станции. Воры залезли внутрь, выкрали профессиональное клининговое оборудование, кофемашину и сервисные товары для автомобилей.

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Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Вывезти пытались и горючее, которое уже слили в специально подготовленные канистры, впрочем, завершить задуманное не успели, поскольку были разоблачены полицейскими Киевской области.

Подозреваемые были задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Злоумышленниками оказались жители населенных пунктов Бучанского и Фастовского районов.

По этому факту следователи начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Отметим, в Украине мародерам может грозить до 15 лет заключения. Впрочем, их могут принять за диверсантов, и тогда тюремным наказанием они не отделаются. В МВД призывают воров хорошо подумать, прежде чем идти на преступление, рискуя жизнью.

Напомним, как сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, большинство задержанных диверсантов являются гражданами Украины.

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