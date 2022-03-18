Портрет Зеленского выложили кубиками Рубика (видео)

Изображение украинского президента состоит из 408 кубиков Рубика.

Рекордсмен Украины по сбору кубика Рубика Александр Иванчак создал портрет президента Владимира Зеленского.

Соответствующее видео Иванчак выложил в Instagram.

Видеозапись с процессом создания портрета украинского лидера уже набрала более 200 тыс. просмотров.

Заметим, в 2021 году Александр Иванчак из Днепра установил рекорд по сбору кубика Рубика вслепую. Для того чтобы собрать головоломку, парню понадобилось 16 секунд.

Ранее парень также собирал такие изображения с Майклом Джексоном, Уиллом Смитом, Криштиану Роналду, персонажами из "Гарри Поттера" и другими звездами.

Напомним, 2 марта в Берлине прошла премьера фильма Funeral for a Dog. Немецко-шведский актер и член княжеского Дома Сайн-Витгенштейн-Берлебург Август Витгенштейн вышел на дорожку в черной футболке, на которой был портрет Владимира Зеленского и подпись – Президент.