На фронте произошло 125 боев – Генштаб ВСУ

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения русскими захватчиками планов пришествия и истощения их боевого потенциала.

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 01.01.2025 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в социальных сетях.

С начала суток произошло 125 боевых столкновений, противник нанес один ракетный и 26 авиационных ударов, использовав 7 ракет и 34 управляемых бомбы, 562 удара дронами-камикадзе, осуществил более 3000 обстрелов позиций наших войск.

Враг семь раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах Колесниковки, Загрызового, Лозовой и Новой Кругляковки. В настоящее время продолжаются пять боеприкосновений.

На Лиманском направлении за день российские войска 16 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Новосергеевки, Твердохлебового, Копанок, Макеевки, Ивановки и Серебрянского леса. Две атаки противника в районах Торского и Тернов продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наши войска отражали 14 атак противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Предтечи. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Торецком направлении оккупанты сегодня семь раз штурмовали позиции наших защитников. В районе Щербиновки отражены все атаки, до сих пор продолжаются три вражеских атаки в районах Торецкая и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 35 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Лисовки, Нового Труда, Соленого, Котлиного, Песчаного, Покровска, Новоалексеевки, Зеленого, Новооленовки, Даченского и Нововасиловки. Тринадцать штурмов позиций наших войск продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 161 и ранили 143 кафира на данном направлении; уничтожили бронетранспортер и пять автомобилей, также нанесли повреждения трем единицам автомобильной техники и одной вражеской боевой бронированной машине.

Интенсивно атакует противник и на Кураховском направлении. К настоящему времени суток насчитывается уже 18 боеприкосновений вблизи Украинки, Петропавловки и Курахового, в настоящее время идут четыре боеприкосновения. Потери противника на данном направлении составили 86 окупантов убитыми и ранеными; к тому же, уничтожены пять боевых бронированных машин и повреждена одна боевая машина пехоты захватчиков.

На Времивском направлении наши войска отражали 17 атак противника вблизи Дачного, Константинополя, Янтарного, Новоселки, Разлива и Нового Комара, шесть боеприкосновений продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении наши войска успешно отразили одну атаку противника вблизи населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении враг сегодня провел два неудачных штурма в районе острова Забич.

На Курщине украинские защитники отбили 32 атаки окупантов, один бой продолжается. Кроме этого, враг нанес один ракетный и девять авиационных ударов, с применением семи ракет и одиннадцати управляемых бомб, а также совершил 202 артиллерийских обстрела.

На Харьковском, Гуляйпольском, Северском направлениях с начала суток противник штурмовых действий не проводил.

В других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

"Сегодня отметим украинских воинов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, 23-й отдельной механизированной бригады, 100-й отдельной механизированной бригады, 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, 6 126-й отдельной бригады территориальной обороны, устойчиво сдерживающие нашествие превосходящих сил противника, и приближаем нашу Победу!

Напомним, подразделения Сил обороны продолжают уничтожать преимущественные силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий. В ОСУВ "Хортица" рассказали, что происходит на ключевых направлениях фронта.

Читайте также: