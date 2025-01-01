В ISW подвели итоги 2024 года и дали прогноз на 2025

В 2024 году оккупационные войска РФ захватили 4168 квадратных километров территории, в том числе поля и небольшие населенные пункты на востоке Украины и Курской области.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По предоставленной информации, российское командование в 2024 году сосредоточилось на захвате Донецкой области и создании буферной зоны на севере Харьковщины. Однако эти планы не были достигнуты. По оценкам западных и украинских источников, до конца года Россия пыталась захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Из-за медленного прогресса россияне пересмотрели свои планы. В результате, главной задачей для оккупантов стал захват Покровска.

"Российские войска за весь 2024 год захватили четыре населенных пункта среднего размера - Авдеевку, Селидово, Угледар и Курахово (по данным карты DeepState информация о захвате Курахово не соответствует действительности, за город идут бои, - Ред.)", — отметили эксперты.

Больше всего из этих городов до войны имело более 31 тысячи жителей. В декабре продвижение российских войск замедлилось.

"Российским войскам понадобится чуть больше двух лет, чтобы захватить остальную часть Донецкой области с темпами продвижения до 2024 года. И то, это возможно, если предположить, что все наступления РФ будут ограничены Донецкой областью и что они смогут захватить большие городские территории так же легко, как небольшие села и поля", — говорится в отчете.

Аналитики подчеркивают, что для остановки окупантов на ключевых направлениях украинские Силы обороны должны получать поддержку от западных партнеров. Она остается решающей для стабилизации линии фронта в 2025 году.

"Таким образом, украинские силы при поддержке западных союзников Украины должны работать над интеграцией украинских операций беспилотников, достаточных ресурсов для артиллерии и дальнего удара, а также привлечения украинских пехотных подразделений для защиты от наступления России и подрыва теории Путина о победе в 2025 году", — заявили эксперты.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов дал прогноз на 2025 год.

Читайте также: