В ISW підбили підсумки 2024 року та дали прогноз на 2025

У 2024 році окупаційні війська РФ захопили 4168 квадратних кілометрів території, зокрема поля та невеликі населені пункти на сході України та в Курській області.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За наданою інформацією, російське командування в 2024 році зосередилося на захопленні Донецької області та створенні буферної зони на півночі Харківщини. Проте ці плани не були досягнуті. За оцінками західних і українських джерел, до кінця року Росія намагалася захопити всю територію Донецької та Луганської областей. Через повільний прогрес росіяни переглянули свої плани. В результаті, головним завданням для окупантів стало захоплення Покровська.

"Російські війська за весь 2024 рік захопили чотири населені пункти середнього розміру – Авдіївку, Селидове, Вугледар і Курахове (за даними карти DeepState інформація про захоплення Курахового не відповідає дійсності, за місто точаться бої, — Ред.)", - зазначили експерти.

Найбільше з цих міст до війни мало понад 31 тисячу мешканців. У грудні просування російських військ уповільнилися.

"Російським військам знадобиться трохи більше двох років, щоб захопити решту Донецької області з темпами просування до 2024 року. І то, це можливо, якщо припустити, що всі наступи РФ будуть обмежені Донецькою областю та що вони зможуть захопити великі міські території так само легко, як невеликі села та поля", - йдеться у звіті.

Аналітики підкреслюють, що для зупинки окупантів на ключових напрямках українські Сили оборони мають отримувати підтримку від західних партнерів. Вона залишається вирішальною для стабілізації лінії фронту у 2025 році.

"Таким чином, українські сили за підтримки західних союзників України повинні працювати над інтеграцією українських операцій безпілотників, достатніх ресурсів для артилерії та дальнього удару, а також залучення українських піхотних підрозділів для захисту від наступу Росії та підриву теорії Путіна про перемогу в 2025 році", - заявили експерти.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов дав прогноз на 2025 рік.

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