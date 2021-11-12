Народные приметы, обряды и обычаи 13 ноября

Поздний ноябрь – к суровой и затяжной зиме.
13 ноября церковь и верующие чтят память апостолов от 70: Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апеллия и Аристовула, мученика Епимаха, преподобных Спиридона и Никодима, просфорников печерских, в Ближних печах.
13 ноября: украинские народные приметы
- Поздний ноябрь – к суровой и затяжной зиме.
- Какая погода в ноябре, такова и в апреле.
- Бурный ноябрь – на суровую зиму.
- После ноябрьских заморозков декабрьский мороз.
13 ноября: церковный праздник
Согласно христианским верованиям состоялось избрание Христом 70 апостолов, чтобы послать их на проповедь. Избрание этих учеников произошло после третьей Пасхи Иисуса в Иерусалиме, то есть в последний год его земной жизни. После избрания Иисус дает семидесяти апостолам наставления, подобные тем, что дал своим двенадцати апостолам.
Число 70 имеет символическое значение, связанное с Ветхим Заветом. Так книга Бытия сообщает о 70 народах, вышедших из детей Ноя.
Святой апостол Андрей Первозванный рукоположил Стахия в сан епископа Византийского, где он проповедовал шестнадцать лет, ревностно проповедуя Евангелие Христово и обращая язычников к истинной вере.
Святой Амплий был епископом в городе Диосполе; святой Урван – в Македонии. Они проповедовали также по благословению святого апостола Андрея. За проповедь Евангелия были преданы мученической смерти иудеями и эллинами-язычниками.
Святой Наркис был святителем в Афинах.
Святой Апеллий проповедовал в Ираклии.
Святой апостол Аристовул, епископ Вританийский (Британский), родился на Кипре. Вместе со своим братом, святым апостолом из 70 Варнавой, он сопровождал святого апостола Павла в его путешествиях.
Святой Аристовул упоминается в Послании апостола Павла Римлянам. Апостол Павел поставил святого Аристовула на епископа и послал его на проповедь Евангелия в Британию, где он многих обратил ко Христу, за что подвергся гонениям со стороны язычников. Умер святой Аристовул в Британии.
13 ноября народные традиции
В этот день принято дарить знакомым и незнакомым людям цветы.
13 ноября: что следует делать
- 13 ноября много улыбайтесь и делайте добрые дела.
- Если съесть блюдо из курятины в этот день – будете счастливы.
- Чтобы защитить себя от злых глаз, нужно положить в карман нить зеленого цвета, а вечером его сожгите.
13 ноября: что категорически запрещено делать
Старайтесь ни с кем не ссориться и конфликтовать.
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