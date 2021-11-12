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Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

ТСН.ua

Карты Таро помогают в жизни.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 13 ноября 2021 г. рассказывает, что Овнам следует стать более энергичными, а Ракам могут сделать больно.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 13 ноября 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Туз жезлов"

©

Добавьте энергии в свои действия. Займитесь бешеным сексом. На работе лучше отдохните.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Двойка жезлов"

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Впереди новые открытия. Смело двигайтесь вперед в отношениях. На работе смело заявляйте о себе.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

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Возможны ограничения. В отношениях могут появиться некоторые испытания. На работе лучше экономить деньги.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Тройка мечей"

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Вам могут сделать больно. В отношениях может появиться третий. А на работе лучше остерегаться врагов.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Королева мечей"

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Ведите себя разумно. В отношениях не поддавайтесь на провокации. А на работе продвигайтесь вперед.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Башня"

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Строить что-нибудь новое можно только на новом фундаменте. В отношениях все может измениться. На работе подумайте о запасном варианте.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Умеренность"

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Не переливайте из пустого в пустое. В отношениях найдите баланс между чувствами и рациональностью. На работе найдите золотую середину.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Королева жезлов"

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Разместите огня во все сферы вашей жизни. В отношениях действуйте со страстью. На работе проявите профессионализм.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж кубков"

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Прислушивайтесь к своему сердцу. В отношениях услышьте внутренний голос. А на работе смело двигайтесь вперед.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

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Превратитесь в огонь и скорость. В любви проявите лидерские качества. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Император"

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Следует услышать свои желания. В отношениях проявите силу. А на работе – профессионализм.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Императрица"

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Расцветайте. В отношениях пора выйти на новый уровень. А на работе ожидайте результатов проекта.

Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.

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