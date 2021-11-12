Дуда: Польша стала целью гибридной атаки КГБ Беларуси

Это результат последовательной и запланированной политики режима Лукашенко.

Польша стала целью гибридной атаки КГБ Белоруссии.

Об этом в телеобращении к польскому народу заявил президент РП Анджей Дуда, пишет Укринформ.

"В последние дни Польша стала целью гибридной атаки, которая руководствуется КГБ Александра Лукашенко. Мигранты с Ближнего Востока грубо используются диктатурой (Лукашенко – ред.), чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше и Европе", – отметил Дуда.

Ситуація на білоруському кордоні (13 фото)

По его мнению, это результат последовательной и запланированной политики режима Лукашенко, который не остановился перед фальсификацией результатов выборов в РБ, репрессиями и выстрелами в своих граждан, заключением тысяч представителей оппозиции, очевидным нарушением прав человек.

Дуда рассказал, что побывал на границе с Белоруссией.

Jesteśmy z Wami cały czas; zawsze bede pilnował Waszych spraw как Prezydent – mówił @AndrzejDuda podczas spotkania z funkcjonariuszami @Straz_Graniczna и @PolskaPolicja oraz żołnierzami chroniącymi granicę z Białorusi. pic.twitter.com/oG772QLCPo — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 11, 2021

Он призвал польских политиков и журналистов быть ответственными, поскольку от их слов зависит то, что будет происходить в дальнейшем на границе и будет ли общество в этой ситуации становиться сильнее.

Дуда также отметил, что польская сторона декларировала готовность оказать гуманитарную помощь мигрантам с белорусской стороны границы. Впрочем, режим Лукашенко все время отвергает это предложение.

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Президент РП заверил, что он постоянно находится в контакте с лидерами стран региона, партнерами по ЕС и НАТО, и они декларируют Варшаве свою поддержку.

Напомним, ранее польский премьер Матеуш Моравецкий предупредил, что потоки мигрантов из Беларуси могут попытаться проникнуть в ЕС через территорию Украины.

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