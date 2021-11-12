Дуда: Польша стала целью гибридной атаки КГБ Беларуси

Это результат последовательной и запланированной политики режима Лукашенко.
Польша стала целью гибридной атаки КГБ Белоруссии.
Об этом в телеобращении к польскому народу заявил президент РП Анджей Дуда, пишет Укринформ.
"В последние дни Польша стала целью гибридной атаки, которая руководствуется КГБ Александра Лукашенко. Мигранты с Ближнего Востока грубо используются диктатурой (Лукашенко – ред.), чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше и Европе", – отметил Дуда.
По его мнению, это результат последовательной и запланированной политики режима Лукашенко, который не остановился перед фальсификацией результатов выборов в РБ, репрессиями и выстрелами в своих граждан, заключением тысяч представителей оппозиции, очевидным нарушением прав человек.
Дуда рассказал, что побывал на границе с Белоруссией.
Jesteśmy z Wami cały czas; zawsze bede pilnował Waszych spraw как Prezydent – mówił @AndrzejDuda podczas spotkania z funkcjonariuszami @Straz_Graniczna и @PolskaPolicja oraz żołnierzami chroniącymi granicę z Białorusi. pic.twitter.com/oG772QLCPo— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 11, 2021
Он призвал польских политиков и журналистов быть ответственными, поскольку от их слов зависит то, что будет происходить в дальнейшем на границе и будет ли общество в этой ситуации становиться сильнее.
Дуда также отметил, что польская сторона декларировала готовность оказать гуманитарную помощь мигрантам с белорусской стороны границы. Впрочем, режим Лукашенко все время отвергает это предложение.
Президент РП заверил, что он постоянно находится в контакте с лидерами стран региона, партнерами по ЕС и НАТО, и они декларируют Варшаве свою поддержку.
Напомним, ранее польский премьер Матеуш Моравецкий предупредил, что потоки мигрантов из Беларуси могут попытаться проникнуть в ЕС через территорию Украины.
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