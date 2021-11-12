Дуда: Польща стала ціллю гібридної атаки КДБ Білорусі

Це є результатом послідовної та запланованої політики режиму Лукашенка.

Польща стала ціллю гібридної атаки КДБ Білорусі.

Про це у телезверненні до польського народу заявив президент РП Анджей Дуда, - пише Укрінформ.

“Останніми днями Польща стала ціллю гібридної атаки, яка керується КДБ Олександра Лукашенка. Мігранти з Близького Сходу брутально використовуються диктатурою (Лукашенка – ред.), щоб дестабілізувати ситуацію в Польщі та Європі”,- зауважив Дуда.

Ситуація на білоруському кордоні (13 фото)

На його думку, що це є результатом послідовної та запланованої політики режиму Лукашенка, який не зупинився перед фальсифікацією результатів виборів в РБ, репресіями і пострілами у своїх громадян, ув’язненням тисяч представників опозиції, очевидним порушенням прав людин.

Дуда розповів, що побував на кордоні з Білоруссю.

Jesteśmy z Wami cały czas; zawsze będę pilnował Waszych spraw jako Prezydent – mówił @AndrzejDuda podczas spotkania z funkcjonariuszami @Straz_Graniczna i @PolskaPolicja oraz żołnierzami chroniącymi granicę z Białorusią. pic.twitter.com/oG772QLCPo — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 11, 2021

Він закликав польських політиків і журналістів бути відповідальними, оскільки від їхніх слів залежить те, що відбуватиметься надалі на кордоні та чи суспільство у цій ситуації ставатиме сильнішим.

Дуда також зауважив, що польська сторона декларувала готовність надати гуманітарну допомогу мігрантам з білоруського боку кордону. Утім, режим Лукашенка весь час відкидає цю пропозицію.

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Президент РП запевнив, що він весь час перебуває у контакті з лідерами країн регіону, партнерами по ЄС і НАТО і вони декларують Варшаві свою підтримку.

Нагадаємо, раніше польський прем'єр Матеуш Моравецький попередив, що потоки мігрантів із Білорусі можуть спробувати проникнути до ЄС через територію України.

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