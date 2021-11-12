Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Народні прикмети, обряди і звичаї 13 листопада

Народні прикмети, обряди і звичаї 13 листопада

УНІАН

Пізній листопад — до суворої і затяжної зими.

13 листопада церква та віряни вшановують пам'ять апостолів вiд 70: Стахія, Амплiя, Урвана, Наркиса, Апелiя та Арістовула, мученика Єпимаха, преподобних Спиридона i Никодима, просфорникiв печерських, у Ближнiх печерах, преподобної Маври.

13 листопада: українські народні прикмети

  • Пізній листопад — до суворої і затяжної зими.
  • Яка погода в листопаді, така і в квітні.
  • Бурхливий листопад — на сувору зиму.
  • Після листопадових заморозків грудневий мороз.

13 листопада: церковне свято

Відповідно до християнських вірувань відбулося обрання Христом 70 апостолів, щоб послати їх на проповідь. Обрання цих учнів відбулося після третьої Пасхи Ісуса в Єрусалимі, тобто в останній рік його земного життя. Після обрання Ісус дає сімдесяти апостолам настанови, схожі з тими, що дав своїм дванадцяти апостолам

Число 70 має символічне значення, пов'язане зі Старим Заповітом. Так книга Буття повідомляє про 70 народів, які вийшли з-поміж дітей Ноя. 

Святий апостол Андрій Первозванний рукопоклав Стахія в сан єпископа Візантійського, де він проповідував шістнадцять років, ревно проповідуючи Євангеліє Христове і звертаючи язичників до істинної віри.

Святий Амплій був єпископом у місті Діосполі; святий Урван – у Македонії. Проповідували вони також з благословення святого апостола Андрія. За проповідь Євангелія були віддані мученицькій смерті юдеями та еллінами-язичниками.

Святий Наркис був святителем в Афінах.

Святий Апелій проповідував в Іраклії.

Святий апостол Аристовул, єпископ Вританійський (Британський), народився на Кіпрі. Разом зі своїм братом, святим апостолом з 70 Варнавою, він супроводжував святого апостола Павла у його подорожах.

Святий Аристовул згадується в Посланні апостола Павла до Римлян. Апостол Павло поставив святого Аристовула на єпископа і послав його на проповідь Євангелія в Британію, де він багатьох навернув до Христа, за що зазнав гоніння з боку язичників. Помер святий Аристовул в Британії.

13 листопада народні традиції

 Цього дня заведено дарувати знайомим і незнайомим людям квіти.

13 листопада: що варто робити

  • 13 листопада багато посміхайтеся і робіть добрі справи. 
  • Якщо з’їсти страву з курятини цього дня – будете щасливими.
  • Щоб захистити себе від злих очей, треба покласти в кишеню нитку зеленого кольору, а ввечері її спаліть. 

13 листопада: що категорично заборонено робити

Намагайтеся ні з ким не сваритися та не конфліктувати. 

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація