Народные приметы, обряды и обычаи 5 января 2022 года

Снег сильно скрипит под ногами – на мороз.

5 января чтят память 10 мучеников критских: Феодула, Саторнина и с ними, святого Феоктиста, архиепископа Новгородского, Нифонта, епископа Кипрского. Продолжается Рождественский пост.

5 января: украинские народные приметы

Снег сильно скрипит под ногами – на мороз.

Вечером в ясную погоду провода выигрывают, как струны, — на непогоду.

Далеко слышен звук паровоза — на оттепели.

Вечерний звездопад на ночной мороз.

Синичка утром пищит – на легкий морозец.

5 января: церковный праздник

5 января – день памяти святых десяти мучеников, пострадавших за Истину на о. Крит: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста. Десять святых мучеников Критских: Феодул, Саторнин, Евпор, Геласий, Евникиан, Зотик, Помпий, Агафопус, Василид и Еварест пострадали за Христа в III веке при императоре Декие.

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Правитель Крита, также Декий, жестоко преследовал Критскую Церковь. Однажды к нему пришли 10 христиан из разных городов Крита, которые твердо исповедовали на суде свою веру во Христа и разоблачали нечестивость поклонения идолам. В течение 30 дней их жестоко пытали, но с помощью Божьей они перенесли все мучения, славя Господа. Перед смертью они молились, чтобы Господь просветил их мучителей светом истинной веры. Все они были обезглавлены.

5 января: народные традиции

Верили, что 5 января можно гадать о погоде на будущее, а также оградить душу и тело от происков нечистого.

5 января: что не стоит делать

работать с острыми предметами; подшивать разделение.

5 января: что следует делать

Убирать дома и готовиться к Рождеству.

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