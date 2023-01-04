Научились отбивать атаки: эксперт объяснил, стоит ли дальше ждать полного блэкаута

По мнению эксперта, блэкаут уже невозможен даже теоретически.

Массированные ракетные удары и атаки беспилотников по критическим объектам энергетической инфраструктуры в Украине уже не приведут к полному блэкауту.

Об этом заявил глава правления ассоциации "Нефть и Газ Украины", эксперт по вопросам энергетики Андрей Закревский, информирует FREEДОМ.

"Блэкаут уже невозможен, я бы сказал, даже теоретически. Мы научились отбивать эти атаки, наши энергетики научились быстро подключаться. И более того, мы знаем, как это дело восстанавливать и в какую сторону должна двигаться наша система", — считает эксперт.

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По его мнению, с помощью Запада Украина должна перейти на новые технологии в работе энергосистемы. В частности, речь идет о переходе от старой советской системы к децентрализованному производству и потреблению электроэнергии.

"Мы должны принять децентрализованную систему генерации, децентрализованную систему потребления — это то, к чему сейчас идет Европа, и брать именно эти практики. Уничтожить все, что мешает ставить зеленую энергетику, децентрализованную энергетику здесь, в Украине. Пусть наши атомные станции будут приятным бонусом, но они не должны стоять на первом месте", — подытожил Закревский.

Напомним, в Киеве со вторника, 3 декабря, начали подавать свет по графикам. Столица вернулась к стабилизационным отключениям электроэнергии.

В Укрэнерго предупредили, что в Украине по состоянию на 12:00 4 января растет потребление электроэнергии. Поэтому до всех областей доведены лимиты потребления.

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