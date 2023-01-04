Депутат Госдумы РФ заявил об угрозе удара по Москве

Депутат Госдумы РФ от путинской партии Единая Россия Евгений Федоров, которого называют неофициальным руководителем шовинистической организации "Национально-освободительное движение", заявил, что американцы разработали план войны с Россией, одним из элементов которого является бомбардировка тыловых регионов государства-агрессора.

Такой бред он нес в среду, 4 января, во время очередного пропагандистского стрима, одевшись в военную форму оккупационной армии.

По его словам, недавние удары по российским аэродромам, на которых базируются стратегические бомбардировщики, были нанесены не украинскими военными, а американцами.

Следующим объектом атаки якобы должен стать элитный жилой комплекс в российской столице, по которому будет нанесен "демонстративный удар".

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"Они будут усиливать бомбардировки центральной части России, как они уже делали в Энгельсе, Калуге... Я знаю, что они разрабатывают план удара по "Москва-Сити", — заявил депутат Госдумы.

Евгений Федоров утверждает, что США уже разработали план войны с Россией, гарантирующий им победу.

"По их плану эта победа должна состояться где-то в перспективе год-полтора-два", — спрогнозировал он.

Напомним, ранее организация "Национально-освободительное движение", которой неофициально руководит Федоров, проводила в Москве шествие с призывом атаковать ядерными ракетами "Сармат" столицу США Вашингтон.

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