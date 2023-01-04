Депутат Держдуми РФ заявив про загрозу удару по Москві

Депутат Держдуми РФ від путінської партії “Единая Россия” Євген Федоров, якого називають неофіційним керівником шовіністичної організації "Національно-визвольний рух", заявив, що американці розробили план війни з Росією, одним із елементів якого є бомбардування тилових регіонів держави-агресорки.

Таку маячню він ніс у середу, 4 січня, під час чергового пропагандистського стріму, одягнувшись у військову форму окупаційної армії.

За його словами недавні удари по російських аеродромах, на яких базуються стратегічні бомбардувальники, було завдано не українськими військовими, а американцями.

Наступним об’єктом атаки начебто повинен стати елітний житловий комплекс в російській столиці, по якому буде завдано “демонстративного удару”.

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“Вони посилюватимуть бомбардування центральної частини Росії, як вони вже робили в Енгельсі, Калузі... Я знаю, що вони розробляють план удару по "Москва-Сіті”, - заявив депутат Держдуми.

Євген Федоров стверджує, що США уже розробили план війни з Росією, який гарантує їм перемогу.

“За їхнім планом ця перемога має відбутися десь у перспективі рік-півтора-два”, - спрогнозував він.

Нагадаємо, раніше організація "Національно-визвольний рух", якою неофіційно керує Федоров, проводила в Москві ходу із закликом атакувати ядерними ракетами “Сармат” столицю США Вашингтон.

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