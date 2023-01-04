На фронті спалахнула пожежа в таборі російських "мобіків" (відео)

Згоріли намети окупантів та особисті речі.
На фронті в Україні загорівся табір мобілізованих росіян із Томської області, постраждалих начебто немає.
Про це повідомляє російський паблік "Мобилизация| Новости| Что делать?"
"Пожежа у таборі мобілізованих. У наметовому таборі на фронті, де розташовуються томські мобілізовані, трапилася невелика НП. Згоріли три намети та особисті речі", – йдеться в опублікованій інформації.
Згідно з повідомленням, під час пожежі ніхто не постраждав. Про причини займання наразі нічого не відомо.
Нагадаємо, в окупованій Висилівці 4 грудня стався "приліт" по будівлі так званої "військової комендатури" російських окупантів.
А в ніч проти 3 грудня в окупованому Токмаку сталася "бавовна" на базі російських загарбників, внаслідок якої ворог зазнав втрат. Тіла окупантів вивозили з міста КамАЗами.
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