На фронті спалахнула пожежа в таборі російських "мобіків" (відео)

На фронті в Україні загорівся табір мобілізованих росіян із Томської області, постраждалих начебто немає.

Про це повідомляє російський паблік "Мобилизация| Новости| Что делать?"

"Пожежа у таборі мобілізованих. У наметовому таборі на фронті, де розташовуються томські мобілізовані, трапилася невелика НП. Згоріли три намети та особисті речі", – йдеться в опублікованій інформації.

Згідно з повідомленням, під час пожежі ніхто не постраждав. Про причини займання наразі нічого не відомо.

Нагадаємо, в окупованій Висилівці 4 грудня стався "приліт" по будівлі так званої "військової комендатури" російських окупантів.

А в ніч проти 3 грудня в окупованому Токмаку сталася "бавовна" на базі російських загарбників, внаслідок якої ворог зазнав втрат. Тіла окупантів вивозили з міста КамАЗами.

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