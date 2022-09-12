Ночью раздались взрывы в Херсоне

В ночь на 12 сентября появилась информация о взрывах в Херсоне.
Об этом идет речь в социальных сетях.
Что-то вспыхнуло в районе Паровозной.
Теперь ждем официальных сообщений о событии.
Ранее Олег Жданов объяснил, почему россияне так быстро отступают в Харьковской области.
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