Ночью раздались взрывы в Херсоне

В ночь на 12 сентября появилась информация о взрывах в Херсоне.

Об этом идет речь в социальных сетях.

Что-то вспыхнуло в районе Паровозной.

Теперь ждем официальных сообщений о событии.

Ранее Олег Жданов объяснил, почему россияне так быстро отступают в Харьковской области.

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