Вночі пролунали вибухи у Херсоні

У ніч на 12 вересня з'явилася інформація про вибухи у Херсоні.
Про це йдеться у соціальних мережах.
Щось нібито спалахнуло в районі Паровозної.
Наразі чекаємо на офіційні повідомлення про подію.
Раніше Олег Жданов пояснив, чому росіяни так швидко відступають на Харківщині.
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