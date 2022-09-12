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Вночі пролунали вибухи у Херсоні

Дата публікації
Перегляди
1646
Час на прочитання
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Вночі пролунали вибухи у Херсоні

Фото: Pexels

У ніч на 12 вересня з'явилася інформація про вибухи у Херсоні.

Про це йдеться у соціальних мережах.

Щось нібито спалахнуло в районі Паровозної. 

Наразі чекаємо на офіційні повідомлення про подію. 

Раніше Олег Жданов пояснив, чому росіяни так швидко відступають на Харківщині.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1646
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