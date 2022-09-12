Вночі пролунали вибухи у Херсоні

У ніч на 12 вересня з'явилася інформація про вибухи у Херсоні.

Про це йдеться у соціальних мережах.

Щось нібито спалахнуло в районі Паровозної.

Наразі чекаємо на офіційні повідомлення про подію.

Раніше Олег Жданов пояснив, чому росіяни так швидко відступають на Харківщині.

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