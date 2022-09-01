Таропрогноз на осінь 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро з'явилися у Середньовічній Європі кілька століть тому, а нині вони посідають чільне місце серед мантичних атрибутів езотериків, окультистів та представників язичницьких вірувань. Зазвичай їх використовують для пророкування ймовірного майбутнього, проте сфера застосування карт Таро є значно ширшою, ніж може здатися, на перший погляд.



Тому дізнайтеся більше з таропрогнозу на осінь 2022 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта осені "Трійка жезлів"

Ця карта розповідає про дослідження, експансію та досягнення нових вершин. Вона натякає, що для того, щоб покліпшити стосунки, слід бути впевненим у наступному дні. Шукайте щось нове у вашому партнері чи партнерці, захоплюйтеся ним чи нею. Вмійте діяти, але знайте, коли потрібна пауза.

Спробуйте протягом цього тижня поставитися до стосунків як до нової пригоди. Також чітко усвідомте свій намір у любовних перипетіях. Не забувайте про творчість у стосунках - спробуйте здивувати другу половинку. Уявіть, що ви стоїте на вершині та обдивляєтеся свої володіння, мовляв, що ще варто додати. Але також варто замислитися і про те, що заважає розвитку ваших стосунків.

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Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта осені "Сімка кубків"

Ця карта, яка належить до молодших арканів, тобто, таємниць Таро, розповідає про замріяність, яка може шкодити вашій роботі. Також ви опікуєтеся своїми слабкостями, а не думаєте про нові вершини, які варто підкорити. Протягом цього тижня саме це буде заважати. Не варто проґавити можливості, які дарує вам життя.

Відсутність організованості, будівництво "повітряних замків" і завищені очікування не допоможуть вам у кар'єрі. Припиняйте лінуватися, проявляйте ініціативність та беріться до роботи, а не до солодких мрій.

Прогноз Таро на фінанси

Карта осені "Сімка пентаклів"

Масть пентаклів у Таро традиційно позначає кошти та фінанси. "Сімка пентаклів" повідомляє, що нині потрібно підбивати підсумки вашої діяльності. Замисліться про те, що буде далі, оцініть своє становище, впевніться у правильності обраного шляху та підготуйте стратегію, щоб зробити новий перший крок.

Перепочиньте трішки та вирішіть щодо майбутнього. Старий шлях був зручним, але настав час рухатися далі.

Чи можуть планети змінити долю людини - ведичний астролог Ігор Нехаєв

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.