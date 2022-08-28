Наростання військової активності в Україні: астрологиня назвала місяці

Розв'язана Росією війна проти України не закінчиться до кінця поточного року. Мало того, швидше за все, бойові дії затягнуться до літа 2023-го.

Такий прогноз соляру України на 2022 і 2023 роки астрологиня Ірина Звягіна опублікувала у Facebook.

"Виняткова особливість соляру – Сонце у градусі асценденту. Такого соляру з дня оголошення Незалежності у нас ще не було. Сонце на Сході – це рішення долі, нова точка відліку в становленні державності. Поки рано говорити, чи отримаємо ми у результаті закінчення військових дій нову карту України, але те, що працює час 17:59 у гороскопі Незалежності, яке тестують астрологи, отримує очевидне підтвердження. Головне питання – чи дає цей соляр надію на швидке припинення війни? – ні, не дає. Принаймні, як цього багато хто очікує – до кінця року", - написала астрологиня.

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Звягіна також попередила про наростання військової активності в Україні.

"Це не вичікування, не оборона, але активні дії. Так, схоже на контрнаступ... Повернення вже захоплених ворогом територій може затягнутися... Періоди загострень – перша половина листопада, друга половина грудня - початок січня, початок лютого, зміна цілей – в березні, проблема влади – середина травня, але в цей же час – активна позиція народу", – зазначила вона.

За прогнозом Звягіної, у ці два роки народ України буде особливо активно мотивований на перемогу.

Крім того, як додала астролог, буде набирати обертів військова допомога Україні.

"Частина допомоги буде таємницею та навіть важко підібрати термін – такою, що випереджає час? Щось незвичайне, можливо відпрацьоване, тестоване у цих умовах війни. Отже, не тільки війна ресурсів, а й війна технологій", - підсумувала вона.

Зауважимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Зеленський усвідомлює ризики та не погоджується йти на переговори з Росією.

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