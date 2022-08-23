Коли в Україні настане мир: відома астрологиня передбачила точну дату

Наприкінці жовтня розпочнуться мирні переговори, які згодом призведуть до вирішення багатьох проблем в Україні.

Про це у коментарі УНІАН розповіла відома астрологиня Ольга Медвецька і повідомила, які зміни очікують на Україну вже цієї осені.

"Вже за кілька днів після затемнення, а саме від 30 жовтня, почнеться період ретроградності планети війни і агресії – Марса. З цього моменту почнуться переговори (або стартують розмови про відновлення переговорів) про реальне прийняття мирової угоди (а не тільки номінальне, як це було навесні 2022 року). У цьому процесі, як посередники і гаранти, також братимуть участь багато інших держав. Можна сказати, що це буде вирішенням конфлікту, який бере свій початок від 2015 року (саме тоді були підписані другі "Мінські домовленості")", - розповіла Медвецька.

За словами астрологині, основні домовленості будуть досягнуті 8-9 грудня. Однак весь переговорний процес триватиме до 13 січня 2023 року.

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"До речі, закріплення нових правил і угод відбудеться між іншими державами та/або міжнародними організаціями. Вони стосуватимуться, зокрема, візового режиму або інших правил пересування по світу, а також економічної взаємодії. А вже після 13 січня і до 17 березня 2023 нові домовленості будуть вступати в силу, також відбудеться їх імплементація на рівні подій", - резюмувала Ольга Медвецька.

Нагадаємо, у Росії виключили мирну угоду з Україною щодо припинення бойових дій. РФ готується до затяжної війни.

Зауважимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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