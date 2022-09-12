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Ворог маневрує військами, імітуючи прибуття резервів - оперативне командування "Південь"

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Ворог маневрує військами, імітуючи прибуття резервів - оперативне командування "Південь"

Фото: Associated Press

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України: підсумок за 11.09.2022.

Про це інформує оперативне командування «Південь»

Ситуація в операційній зоні залишається складною, але контрольованою.

Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, маневрує військами, імітуючи прибуття резервів.

Не маючи успіхів на суходолі, протягом бойового дня ворог здійснив 19 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення.

Нагадаємо, що РФ атакувала ракетами Дніпропетровщину, Харківщину та Кременчук. Внаслідок атаки частина областей України залишилась без електрики.

Також через ракетний удар по обєктах інфраструктури "Укрзалізниця" повідомила про затримки потягів.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1318
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