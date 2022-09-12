Астрологічний прогноз на 12 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна рада дня: можна – а в окремих випадках і потрібно – розпочинати реалізацію нових проєктів. Що стосується важливих рішень, то приймати їх необхідно обережно – розслабленість та розкутість, які цього дня володарюють над людьми, можуть зіграти з ними злий жарт, змусивши зробити неправильний вибір.

Символ дня: дзвін.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: золотий.

Щасливе каміння дня: циркон, вороняче і соколине око.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози, нирки.

Хвороби дня: велика загроза підхопити інфекційне захворювання, яке може спричинити серйозні ускладнення, тому необхідно бути обережним – насамперед не відвідувати місця масового скупчення людей, де такі недуги дуже швидко передаються від людини до людини.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і виконуються через три дні.

Афоризм дня: "Спогад про неволю робить свободу ще солодшою" (Цицерон).

Геометрична фігура дня: квадрат.

Ангел-охоронець дня: Доркан –дарує надії та очікування.

Магія і містика дня: можна створювати захисні обереги і чистити прикраси від негативу, який на них "налипнув".

Табу дня: не можна сумувати і займатися самокритикою.

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