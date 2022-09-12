Астрологический прогноз на 12 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно – а в отдельных случаях и нужно – приступать к реализации новых проектов. Что до важных решений, то принимать их необходимо осторожно – расслабленность и раскрепощенность, которые в этот день властвуют над людьми, могут сыграть с ними злую шутку, заставив сделать неправильный выбор.
Символ дня: колокол.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: золотой.
Счастливые камни дня: циркон, вороний и соколиный глаз.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки.
Болезни дня: велика угроза подхватить инфекционное заболевание, которое может стать причиной серьезных осложнений, поэтому необходимо соблюдать осторожность – прежде всего не посещать места массового скопления людей, где такие недуги очень быстро передаются от человека к человеку.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и исполняются через три дня.
Афоризм дня: "Воспоминание о неволе делает свободу еще слаще" (Цицерон).
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Ангел-хранитель дня: Доркан – дарует надежды и ожидания.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги и чистить украшения от "налипшего" на них негатива.
Табу дня: нельзя грустить и заниматься самокритикой.
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