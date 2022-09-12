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Астрологический прогноз на 12 сентября

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Астрологический прогноз на 12 сентября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно – а в отдельных случаях и нужно – приступать к реализации новых проектов. Что до важных решений, то принимать их необходимо осторожно – расслабленность и раскрепощенность, которые в этот день властвуют над людьми, могут сыграть с ними злую шутку, заставив сделать неправильный выбор. 

Символ дня: колокол. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: золотой. 

Счастливые камни дня: циркон, вороний и соколиный глаз. 

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки. 

Болезни дня: велика угроза подхватить инфекционное заболевание, которое может стать причиной серьезных осложнений, поэтому необходимо соблюдать осторожность – прежде всего не посещать места массового скопления людей, где такие недуги очень быстро передаются от человека к человеку. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и исполняются через три дня. 

Афоризм дня: "Воспоминание о неволе делает свободу еще слаще" (Цицерон). 

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Ангел-хранитель дня: Доркан – дарует надежды и ожидания. 

Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги и чистить украшения от "налипшего" на них негатива. 

Табу дня: нельзя грустить и заниматься самокритикой. 

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