Астрологический прогноз на 12 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно – а в отдельных случаях и нужно – приступать к реализации новых проектов. Что до важных решений, то принимать их необходимо осторожно – расслабленность и раскрепощенность, которые в этот день властвуют над людьми, могут сыграть с ними злую шутку, заставив сделать неправильный выбор.

Символ дня: колокол.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: золотой.

Счастливые камни дня: циркон, вороний и соколиный глаз.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки.

Болезни дня: велика угроза подхватить инфекционное заболевание, которое может стать причиной серьезных осложнений, поэтому необходимо соблюдать осторожность – прежде всего не посещать места массового скопления людей, где такие недуги очень быстро передаются от человека к человеку.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и исполняются через три дня.

Афоризм дня: "Воспоминание о неволе делает свободу еще слаще" (Цицерон).

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Ангел-хранитель дня: Доркан – дарует надежды и ожидания.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги и чистить украшения от "налипшего" на них негатива.

Табу дня: нельзя грустить и заниматься самокритикой.

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