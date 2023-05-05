Президент Чехии подарил Зеленскому легендарный пистолет

Подарок чешского президента был символичен, поскольку чешское оружие помогает украинцам отстоять свою независимость с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков.

Президент Чехии Петр Павел подарил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пистолет CZ 75 с Орденом Белого Льва.

Об этом чешский президент сообщил у себя на странице в Twitter.

Павел заявил, что российская армия сильно ударила по украинцам в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

"С самого начала им помогает в бою и чешское оружие. В знак уважения к их героизму я подарил Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75, серийный номер 22".

Знак Ордена Белого Льва запечатлевает мужество, с которым он стоит во главе своего народа", — говорится в сообщении.

CZ 75 – это самозарядный пистолет, разработанный в Чехословакии в 1975 году. Оружие было разработано на конструктивной основе модели "Браунинг" образца 1935 года. Пистолет получил широкое распространение во всем мире.

В феврале 2022 года tvrdo narazilo на nezlomnost lidu. Od начала им в борьбе помогают и украинские ребята. На znamení respektu k hrdinstvu som @ZelenskyyUa поделил legendárny CZ 75 sériového čísla 22. Edice Rád Bieleho lva выstihuje odvahu, с которой стоит в čele своего národа. pic.twitter.com/uzft38ETOT Опубликовано в Petr Pavel (@prezidentpavel) 5 мая 2023 г.

Напомним, ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что вступление Украины в ЕС может начаться в ближайшее время, если удастся убедить все страны-члены Евросоюза.

Кроме того, мы ранее информировали, что чешский президент Петр Павел посетил Днепропетровщину и пообщался с украинскими военными.

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