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Президент Чехии подарил Зеленскому легендарный пистолет

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Президент Чехии подарил Зеленскому легендарный пистолет

Президент Чехии вручил Владимиру Зеленскому пистолет CZ 75

Подарок чешского президента был символичен, поскольку чешское оружие помогает украинцам отстоять свою независимость с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков.

Президент Чехии Петр Павел подарил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пистолет CZ 75 с Орденом Белого Льва.

Об этом чешский президент сообщил у себя на странице в Twitter.

Павел заявил, что российская армия сильно ударила по украинцам в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

"С самого начала им помогает в бою и чешское оружие. В знак уважения к их героизму я подарил Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75, серийный номер 22".

Знак Ордена Белого Льва запечатлевает мужество, с которым он стоит во главе своего народа", — говорится в сообщении.

CZ 75 – это самозарядный пистолет, разработанный в Чехословакии в 1975 году. Оружие было разработано на конструктивной основе модели "Браунинг" образца 1935 года. Пистолет получил широкое распространение во всем мире.

Напомним, ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что вступление Украины в ЕС может начаться в ближайшее время, если удастся убедить все страны-члены Евросоюза.

Кроме того, мы ранее информировали, что чешский президент Петр Павел посетил Днепропетровщину и пообщался с украинскими военными.

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Дата публикации
Просмотры
1504
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