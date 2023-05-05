Еще одна страна решила ограничить импорт зерновых из Украины: что известно

О намерении ограничить агроимпорт из Украины заявила Молдова.

Молдова заявила о намерении ввести временные ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля во время встречи с главой делегации ЕС в Молдове Янисом Мажейксом.

Об этом сообщает NewsMaker.

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Боля заявил о "намерении министерства временно применить меры, которые ввели некоторые страны ЕС на импорт зерновых и масличных культур из Украины".

По словам министра, правительство намерено компенсировать аграриям акциз на дизельное топливо, используемое ими и субсидировать стоимость средств для защиты растений и удобрений.

Напомним, экспорт дешевой агродукции из Украины стал причиной массовых протестных акций в ряде стран.

15 апреля 2023 г. Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины.

Запрет поддержали Болгария, Венгрия и Словакия.

28 апреля 2023 года Еврокомиссия договорилась с пятью странами об импорте украинской агропродукции.

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