Болгария запретила импорт продуктов из Украины

Болгария вводит временный запрет на импорт продовольствия из Украины, кроме транзитных товаров.

Об этом заявил глава временного правительства Болгарии Гилиб Донев, сообщает BNR.

"За последний год, вопреки намерениям, значительный объем продуктов питания остался в стране и нарушил продовольственные цепочки. Если тенденция сохранится или усилится, не исключено, что последствия для болгарского бизнеса будут крайне тяжелыми. Мы вынуждены принять эту национальную меру, потому что европейские органы все еще рассматривают адекватную меру. Мы рассчитываем на то, что Брюссель услышит и поймет позиции Болгарии, Польши, Чехии и Словакии. Мы солидарны с Украиной, но банкротство болгарских фермеров ничем не содействует ей", — сказал премьер-министр.

Пока неизвестно, как долго будет действовать временный запрет на импорт продовольствия из Украины, но правительство примет соответствующее решение на сегодняшнем заседании.

Напомним, Словакия расширила список продуктов, запрещенных к импорту из Украины.

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