Болгарія заборонила імпорт продуктів з України

Болгарія вводить тимчасову заборону на імпорт продовольства з України, за винятком транзитних товарів.

Про це заявив очільник тимчасового уряду Болгарії Гылыб Донєв, повідомляє BNR.

"За останній рік, попри наміри, значний обсяг продуктів харчування залишився в країні та порушив продовольчі ланцюжки. Якщо тенденція збережеться чи посилиться, не виключено, що наслідки для болгарського бізнесу будуть дуже важкими. Ми змушені вжити цю національну міру, тому що європейські органи все ще розглядають адекватні міри. Ми розраховуємо на те, що Брюссель почує та зрозуміє позиції Болгарії, Польщі, Чехії та Словаччини. Ми солідарні з Україною, але банкрутство болгарських фермерів нічим не сприяє їй", - сказав прем'єр-міністр.

Наразі невідомо, як довго буде діяти тимчасова заборона на імпорт продовольства з України, але уряд ухвалить відповідне рішення на сьогоднішньому засіданні.

Нагадаємо, Словаччина розширила перелік продуктів, заборонених до імпорту з України.

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