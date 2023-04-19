"Неможливе можливо": Резніков підтвердив, що Patriot прибули до України

За його словами, українські захисники швидко освоїли цей комплекс.

Український міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що ЗСУ отримали зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш безпечним, тому що в Україну прибули системи ППО "Патріот", - йдеться у його дописі.

Резніков згадав, як під час візиту до США у серпні 2021-го, коли він ще був в.о. заступника голови уряду з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, озвучив партнерам те, що ЗСУ потрібні такі системи ППО.

"Нам потрібні "Патріоти". Свобода і незалежність нашої країни під загрозою. І що ми почули? Це неможливо! Але неможливе можливо", - зауважив міністр.

Очільник Міноборони наголосив, що ця подія - одна з важливих у його житті. Резніков зауважив, що партнери України дотримали свого слова, а наші сили протиповітряної оборони максимально швидко освоїли Patriot.

Нагадаємо, Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що ЗСУ можуть отримати зенітно-ракетні комплекси після Великодня. Втім, більш конкретні терміни не називав. Згодом він сказав, мовляв слова про "після Великодня" були жартівливими.

Втім, 18 квітня німецьке керівництво повідомило, що передало Україні Patriot та снаряди до нього. Також до нового пакету допомоги, окрім ЗРК Patriot, увійшли танки Leopard 2, вантажівки Zetros та інша військова техніка і боєприпаси.

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