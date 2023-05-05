В Украине начали использовать электронные очереди на прохождение ВВК

В Минобороны Украины заявили о "первых шагах" по ликвидации очередей во время прохождения военно-врачебных комиссий.

В Минобороны Украины начали ликвидировать очереди во время прохождения военными военно-врачебных комиссий.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Маляр опубликовала скриншоты интерфейса системы электронной записи к врачам.

“После старта проекта начальник медицинской части сможет заранее записывать бойцов на прохождение медицинского осмотра или к конкретному врачу-специалисту – на нужный день и время. Потребности ждать в очередях не будет. Военнослужащие будут знать точное время, на которое нужно прийти”, - сообщила Анна Маляр.

По ее словам, сейчас проект работает в тестовом режиме в Харькове, Львове, Киеве, Виннице и Одессе. Там сейчас больше всего людей проходят ВВК.

В Украине начали использовать электронные очереди на прохождение ВЛК / Фото: Скриншот

“В планах – перевести все военно-врачебные комиссии на работу с электронной записью. Это произойдет в течение мая”, – подчеркнула Маляр.

Напомним, российские оккупанты изо всех сил пытаются взять Бахмут под контроль до 9 мая.

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