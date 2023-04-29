Чешский президент оставил послание для украинцев и российских окупантов на технике ВСУ

Петр Павел посетил Днепропетровщину и пообщался с украинскими военными.
Чешский президент Петр Павел посетил Днепропетровщину и пообщался с украинскими военными.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Он заявил, что украинские воины проводят титаническую работу, чтобы обеспечить спокойную жизнь украинцам. Эта работа ведется на передовой и в тылу, где воины оттачивают свое мастерство уничтожать захватчиков.
"Поверьте, они выкладываются на все 100%. Лично убедились в этом с президентом Чехии. Вдохновленный отвагой наших ребят Петр Павел оставил на боевой технике красноречивые надписи. Мы же в память о Днепропетровщине и ее отважных людях передали уникальный шлем", — написал Лысак.
Также глава Днепропетровской ОВА поблагодарил президента Чехии за визит.
Петр Павел у себя в Twitter уточнил, что он написал для украинцев и российских захватчиков.
"Мне знакомо это чувство. Ваша часть идет на фронт, вы хотите следовать им, вы хотите приводить пример. Как командир я всегда поддерживал своих солдат. Сегодня это не моя роль. Я пришел, чтобы дать им смелость. Мы с вами. Вы отомстите за павших, вы вернете себе волю. Россия, иди домой!" – сказал Павел.
Напомним, ранее сообщалось, что с визитом в Киев прибыли президент Словакии Зузана Чапутова и президент Чехии Петр Павел, которые встретятся там с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Кроме того, мы ранее информировали, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров возмутился словами президента Чехии Петра Павела о том, что Китай не может быть посредником в войне, потому что она выгодна Пекину.
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