Во вторник, 13 июня, российские войска в очередной раз атаковали Херсон. О новой атаке стало известно в 11:46

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Россияне обстреливают Херсон. Все – в укрытия", – написал глава ОВА.

Детали вражеской атаки он не сообщил. Воздушная тревога в регионе объявлена не была. Отбой последней объявили в 08:23.

Как сообщалось, в Херсоне от 13 июня был введен запрет на въезд в микрорайон Корабел (Остров), наиболее пострадавший от подтоплений после подрыва Каховской ГЭС. Местные жители, решившие остаться на острове, смогут передвигаться по улицам всего три часа в сутки — с 12:00 до 15:00.

Читайте также: