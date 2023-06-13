Людей просят находиться в укрытиях.
Во вторник, 13 июня, российские войска в очередной раз атаковали Херсон. О новой атаке стало известно в 11:46
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"Россияне обстреливают Херсон. Все – в укрытия", – написал глава ОВА.
Детали вражеской атаки он не сообщил. Воздушная тревога в регионе объявлена не была. Отбой последней объявили в 08:23.
Как сообщалось, в Херсоне от 13 июня был введен запрет на въезд в микрорайон Корабел (Остров), наиболее пострадавший от подтоплений после подрыва Каховской ГЭС. Местные жители, решившие остаться на острове, смогут передвигаться по улицам всего три часа в сутки — с 12:00 до 15:00.