Синоптики предупреждают о непогоде: где ожидать грозы и шквалы

Синоптики предупреждают о непогоде: где ожидать грозы и шквалы

Погода ухудшится в среду, 11 августа.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в некоторых регионах Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram-канале.

Погода ухудшится в среду, 11 августа. В частности, непогода накроет юго-восточную часть Украины. В областях предупреждают о граде и шквалах 15-20 м/с. Объявлен I или "желтый" уровень опасности.

Зато в других регионах страны будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Речь идет о восточных, Черновицкую, Хмельницкую, Винницкую, Житомирскую, Киевскую, Сумскую и Полтавскую областях.

Как сообщалось, по словам народного синоптика, в августе будет немало жарких дней. Погода в Украине в последний месяц лета 2021 будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура предполагается на уровне + 20-25 градусов.

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