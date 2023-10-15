Умер легендарный украинский певец

Сегодня, 15 октября, стало известно о смерти выдающегося украинского певца, солиста Национальной оперы Украины Александра Вострякова.

Печальное известие сообщила пресс-служба Национальной оперы Украины, в которой Александр Андреевич прослужил 30 лет.

"С глубокой грустью сообщаем, что 14 октября 2023 года на 80-м году жизни из-за тяжелой болезни остановилось сердце выдающегося украинского оперного певца, педагога, народного артиста Украины Александра Андреевича Вострякова", – говорится в сообщении.

Александр Востряков

Коллеги Александра Андреевича вспоминают его, как жизнелюбивого и жизнерадостного человека.

Александр Востряков в 70-е годы был преподавателем и солистом Харьковского ДАТОБа им. М. Лысенко, в 1976–1983 годах – солистом Днепропетровского театра оперы и балета. На протяжении трех десятилетий – с 1983 по 2012 год был ведущим солистом Национальной оперы Украины.

Кроме того, коллеги Александра Андреевича отмечают, что он был отличным преподавателем – с 1990 года Востряков преподавал сольное пение в Киевской консерватории им. П. Чайковского.

За период своей работы в Национальной опере Украины Александр Востряков исполнил около пятидесяти партий в операх разных композиторов, в частности, партию Хозе в опере "Кармен" Жоржа Бизе, Герцога в опере "Риголетто" Джузеппе Верди, Богуна в опере "Богдан Хмельницкий" К. Данькевича и многих других.

Александр Востряков

Александр Востряков

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