Помер легендарний український співак

Сьогодні, 15 жовтня, стало відомо про смерть видатного українського співака, соліста Національної опери України Олександра Вострякова.

Сумну звістку повідомила пресслужба Національної опери України, в якій Олександр Андрійович прослужив 30 років.

"З глибоким сумом сповіщаємо, що 14 жовтня 2023 року на 80-му році життя через важку хворобу зупинилося серце видатного українського оперного співака, педагога, народного артиста України Олександра Андрійовича Вострякова", - йдеться у повідомленні.

Олександр Востряков

Колеги Олександра Андрійовича згадують його, як життєлюбною і життєрадісною людиною.

Олександр Востряков у 70-ті роки був викладачем і солістом Харківського ДАТОБ ім. М. Лисенка, у 1976–1983 роках – солістом Дніпропетровського театру опери та балету. Впродовж трьох десятиліть – від 1983 до 2012 був провідним солістом Національної опери України.

Окрім того, колеги Олександра Андрійовича зазначають, що він був чудовим викладачем - від 1990 року Востряков викладав сольний спів у Київській консерваторії ім. П. Чайковського.

За період своєї роботи в Національній опері України Олександр Востряков виконав близько п'ятдесяти партій в операх різних композиторів, зокрема партію Хозе в опері "Кармен" Жоржа Бізе, Герцога в опері "Риголетто" Джузеппе Верді, Богуна в опері "Богдан Хмельницький" К. Данькевича та багатьох інших.

Олександр Востряков

Олександр Востряков

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