В Днепре на улице обнаружили тело мужчины

В Днепре на улице обнаружили тело мужчины

Медики смогли лишь констатировали смерть.

Жители Тверской в Днепре обнаружили мужчину, который лежал без признаков жизни, поэтому вызвали скорую помощь и полицию.

Об этом сообщает местное издание "Информатор" с места события.

До приезда медиков, мужчина был уже мертв, поэтому им осталось лишь констатировать смерть.

"Тело лежало возле гаражей, в районе дома №11. Личность умершего удалось установить. Им оказался 66-летний местный житель. Следов наследственной смерти на теле обнаружить не удалось. Сейчас ожидается приезд судмедэкспертов", — отмечает издание.

Напомним, что в Одессе 70-летняя женщина покончила с собой выпрыгнув из окна на седьмом этаже.

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