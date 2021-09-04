В Днепре мужчина ограбил двух девушек и застрелился, — СМИ

В Днепре мужчина ограбил двух девушек и застрелился, — СМИ

Злоумышленник забрал деньги и мобильный телефон, угрожая обрезом.

В городе Днепре в одном из многоквартирных домов на улице Софьи Ковалевской разыгралась криминальная драма. Мужчина пригласил в гости малознакомых девушек, ограбил их и после этого застрелился.

Об этом случае сообщает местное издание "Днепр оперативный", ссылаясь на собственные источники.

По неофициальной информации, в квартиру, где произошло это трагическое происшествие, хозяин и двое девушек, с которыми он только познакомился, приехали его автомашиной. В помещении совместно расписали спиртные напитки.

Неожиданно, по словам гостей, мужчина достал обрез ружья, начал им угрожать, а одну из девушек он якобы избил. В конце концов они отдали ему 5000 гривен и мобильный телефон и скрылись.

Пострадавшие обратились в полицию. Когда стражи порядка прибыли на место, мужчина не открыл им двери. Через некоторое время в квартире раздался выстрел. Как впоследствии выяснилось, хозяин покончил с собой, выстрелив в себя из обреза.

Напомним, ранее в урочище Брескул у села Луги Раховского района Закарпатской области нашли мертвым мужчину. Вероятно он совершил самоубийство.

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