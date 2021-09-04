У Дніпрі чоловік пограбував двох дівчат і застрелився, - ЗМІ

У Дніпрі чоловік пограбував двох дівчат і застрелився, - ЗМІ

Зловмисник забрав гроші і мобільний телефон, погрожуючи обрізом.

У місті Дніпрі в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Софії Ковалевської розігралася кримінальна драма. Чоловік запросив у гості малознайомих дівчат, пограбував їх і після цього застрелився.

Про цей випадок повідомляє місцеве видання "Дніпро оперативний", посилаючись на власні джерела.

За неофіційною інформацією, до квартири, де сталася ця трагічна пригода, господар та двоє дівчат, з якими він щойно познайомився, приїхали його автомашиною. У помешканні спільно розписали спиртні напої.

Несподівано, за словами гостей, чоловік дістав обріз рушниці, почав їм погрожувати, а одну з дівчат він, начебто, побив. Зрештою вони віддали йому 5 тисяч гривень та мобільний телефон і втекли.

Потерпілі звернулися у поліцію. Коли правоохоронці прибули на місце, чоловік не відчинив їм дверей. За якийсь час у квартирі пролунав постріл. Як згодом з’ясувалося, господар наклав на себе руки, вистріливши в себе із обріза.

Нагадаємо, раніше в урочищі Брескул біля села Луги Рахівського району Закарпатської області знайшли мертвим чоловіка. Ймовірно він вчинив самогубство.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання